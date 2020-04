India Adams | muore la “cantante segreta” di Hollywood

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 30 aprile 2020), la cantante segreta diconosciuta soprattutto per la sua voce È morta la cantante, la cosiddetta cantante segreta di. Si è esibita nel musical MGM per Cyd Charisse in “The Band Wagon” e per Joan Crawford in “Torch Song”. La donna ha perso la vita all’età di 93 anni. Lo scorso sabato 25 Aprile, è morta a seguito di una degenza in un presidio ospedaliero. Questo chiaramente ha scatenato molti attestati di cordoglio nel mondo della musica. Molto conosciuta, era diventata nota diversi soprattutto per le sue performance in alcuni spettacoli di varietà. Nel classico The Band Wagon del 1953 e anche nello spettacolo per esempio di Fred Astaire e Cyd Charisse dove ha cantato bellissime canzoni come “New Sun in the Sky” e “That’s Entertainment”.e ...