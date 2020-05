In Toscana 60 nuovi casi e 15 decessi, i guariti crescono del 4,4% (Di giovedì 30 aprile 2020) FIRENZE. In Toscana sono 9.352 i casi di positività al Coronavirus, 60 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.926. I test eseguiti hanno raggiunto quota 141.849, 4.367 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.555. Gli attualmente positivi sono oggi 5.584, l'1,4% in meno di ieri. Si registrano 15 nuovi decessi: 8 uomini e 7 donne con un’età media di 80,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, giovedì 30 aprile, sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui ... Leggi su iltirreno.gelocal In Toscana 60 nuovi casi e 15 decessi - i guariti crescono del 4 - 4%

