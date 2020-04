Il coronavirus viene dal laboratorio di Wuhan Per Trump non ci sono dubbi

(Di venerdì 1 maggio 2020) Donaldnon ha. Ildaldi. Il presidente Usa l'ha detto nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.ha assicurato di aver visto le prove che dimostrano come l'origine del contagio derivi proprio dal. Ma di non poterne parlare.

Internazionale : In Venezuela chi viola la quarantena viene punito pubblicamente. Dal liveblog di Internazionale.

La Repubblica

Sono ventuno i nuovi positivi in Campania, è il dato aggiornato che viene fuori dopo l'esame di 3832 tamponi.Ecco nel dettaglio dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania:. - Ospedale Cotugno di ...In questi giorni infettati dal coronavirus e dalla sua paura, la realtà sta corrodendo l’immaginazione. Non sappiamo quando e come verranno girati nuovi film, nuove serie tv e altre narrazioni affini, ...