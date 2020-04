Hitman gratis su PS4: come scaricare la prima stagione completa (Di giovedì 30 aprile 2020) Tutti i fan di Hitman, o quei videogiocatori che sono sempre stati incuriositi dalla figura dell'Agente 47, saranno felici di sapere che oggi, 30 aprile 2020, il soft reboot della celebre saga stealth è disponibile in via del tutto gratuita su PlayStation Store. Questo significa che potete scaricare l'intera prima stagione completa dell'acclamato titolo di IO Interactive sulle vostre PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro senza costi in versione digitale, calandovi nei panni di uno degli assassini più celebri e carismatici dell'intero universo in pixel e poligoni. Al momento non è chiaro se si tratti di una vera e propria promozione avviata dal team di sviluppo e da Sony - attiva attualmente solo in Australia e in Europa, Italia compresa - o se sia solo in errore dello store del colosso giapponese. https://www.youtube.com/watch?v=5yktoernWtw Sta di fatto che per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 aprile 2020) Tutti i fan di, o quei videogiocatori che sono sempre stati incuriositi dalla figura dell'Agente 47, saranno felici di sapere che oggi, 30 aprile 2020, il soft reboot della celebre saga stealth è disponibile in via del tutto gratuita su PlayStation Store. Questo significa che potetel'interadell'acclamato titolo di IO Interactive sulle vostre PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro senza costi in versione digitale, calandovi nei panni di uno degli assassini più celebri e carismatici dell'intero universo in pixel e poligoni. Al momento non è chiaro se si tratti di una vera e propria promozione avviata dal team di sviluppo e da Sony - attiva attualmente solo in Australia e in Europa, Italia compresa - o se sia solo in errore dello store del colosso giapponese. https://www.youtube.com/watch?v=5yktoernWtw Sta di fatto che per ...

