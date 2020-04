E se cominciassimo dai bambini per riaprire le città? (Di giovedì 30 aprile 2020) Per le tante restrizioni a cui sono stati costretti in questi mesi, con grande cura e precauzione dovremmo dedicare alla loro libertà di movimento le prossime domeniche di maggio. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 aprile 2020) Per le tante restrizioni a cui sono stati costretti in questi mesi, con grande cura e precauzione dovremmo dedicare alla loro libertà di movimento le prossime domeniche di maggio. Leggi

Ipertesa : @GigiEinaudi @GPS_SPINATO E se cominciassimo dai fumi, dalle esalazioni chimiche da lavorazioni industriali, che di… - stinco_di_santo : RT @fedemello: Se invece di prendercela con i tedeschi cominciassimo a prendere esempio dai tedeschi, secondo me saremmo un popolo migliore. - MariaPiaRagosa : RT @fedemello: Se invece di prendercela con i tedeschi cominciassimo a prendere esempio dai tedeschi, secondo me saremmo un popolo migliore. - Kottomano : RT @fedemello: Se invece di prendercela con i tedeschi cominciassimo a prendere esempio dai tedeschi, secondo me saremmo un popolo migliore. - alecavo : RT @fedemello: Se invece di prendercela con i tedeschi cominciassimo a prendere esempio dai tedeschi, secondo me saremmo un popolo migliore. -

Ultime Notizie dalla rete : cominciassimo dai E se cominciassimo dai bambini per riaprire le città? - Franco Lorenzoni Internazionale E se cominciassimo dai bambini per riaprire le città?

I bambini sono i grandi esclusi dal discorso pubblico sulla cosiddetta fase due. Perfino sulla questione della riapertura delle scuole, sembra li si consideri unicamente come figli da piazzare perché ...

MotoGp, Valentino Rossi e il Circus puntano a correre a Ferragosto in Austria. Le Case: «Ci costa meno che stare fermi»

La Dorna spera di poter correre la prima gara del 2020 il 16 agosto a Zeltweg. Come? Gare (massimo 10) a porte chiuse, motori congelati anche nel 2021, meno persone al seguito, niente hospitality: «È ...

I bambini sono i grandi esclusi dal discorso pubblico sulla cosiddetta fase due. Perfino sulla questione della riapertura delle scuole, sembra li si consideri unicamente come figli da piazzare perché ...La Dorna spera di poter correre la prima gara del 2020 il 16 agosto a Zeltweg. Come? Gare (massimo 10) a porte chiuse, motori congelati anche nel 2021, meno persone al seguito, niente hospitality: «È ...