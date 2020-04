Dagli Usa conferme sull’efficacia del remdesivir sui pazienti Covid-19

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – “Molto ottimista”. Anche il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, si è sbilanciato sui risultati giunti dai test suiaffetti da-19 del, il farmaco sperimentale di Gilead Sciences. “Ciò che è stato dimostrato è che un farmaco può bloccare questo virus”, ha detto il dottor Fauci che però ha ricordato che i risultati dello studio ora necessitano ancora di una corretta revisione peer-to-peer. Gilead Sciences ha annunciato ieri i risultati di due test sugravemente malati di-19 ed entrambi hanno mostrato esiti positivi in termini di miglioramento e guarigione, anche se sul tasso di mortalità, il farmaco “non ha dato ancora risultati statistici significativi”, ha precisato Fauci. Confortante anche la decisione della Food and Drug Administration ...

New York, 30 aprile 2020 - Sono 3.116.992 i casi accertati di Coronavirus nel mondo. Secondo l'ultimo bilancio aggiornato della John Hopkins University, i decessi causati dal Covid-19 nel mondo sono s ...Crescono i casi confermati anche in Germania. 'Il rapporto “Covid-19 in Africa”, redatto dalla Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite, parla di «emergenza nell'emergenza» Gli Stati Uni ...