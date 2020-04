Cronavirus | Bonetti | ‘a lavoro su documento per parchi aperti a bambini a maggio’**

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Individuare soluzioni adeguate per ie per le loro famiglie, per tutte le famiglie, in questo tempo difficile è la priorità che sin dalla chiusura delle scuole come Ministra della Famiglia ho portato con forza al tavolo del governo”. Lo scrive il ministro Elenasu Fb. L'articolo, ‘asupera maggio’** proviene da Ildenaro.it.