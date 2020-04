Covid-19, succede in Puglia, barista riapre per l’asporto ma viene multato: “La Regione ha dato via libera ma il Comune no” (Di giovedì 30 aprile 2020) I bar in Puglia non sono tutti uguali. Quello che è successo a un titolare di un bar a Troia città in provincia di Foggia è paradossale. In ottemperanza all’ordinanza del governatore Emiliano, il barista di Troia aveva aperto il suo locale per asporto ma i primi suoi clienti sono stati i vigili urbani che gli hanno elevato una multa. Motivo? Il Sindaco del Comune non aveva ordinato la riapertura dei bar. Il primo cittadino di Troia, Leonardo Cavallo, ha detto che intende aspettare per la riapertura dei bar il 4 maggio: “Quanto accaduto oggi a Troia è di una gravità inaudita un esercente commerciale, credendosi furbo, si è rifatto all’ordinanza del presidente Emiliano e ha aperto il bar dando la possibilità di fare asporto della merce. Sapete della mia vicinanza politica a Emiliano, ma l’ordinanza di ieri ... Leggi su baritalianews Medici cinesi si risvegliano neri/ Succede a Wuhan per la cura al Covid-19 : il perchè

Cosa succede nelle Marche : il focolaio di Pesaro - il Covid hospital di Civitanova e le affinità con la Lombardia

Mes : come nasce e come dovrebbe funzionare. Ma ora il punto è : che succede a una seconda ondata Covid? (Di giovedì 30 aprile 2020) I bar innon sono tutti uguali. Quello che è successo a un titolare di un bar a Troia città in provincia di Foggia è paradossale. In ottemperanza all’ordinanza del governatore Emiliano, ildi Troia aveva aperto il suo locale per asporto ma i primi suoi clienti sono stati i vigili urbani che gli hanno elevato una multa. Motivo? Il Sindaco del Comune non aveva ordinato la riapertura dei bar. Il primo cittadino di Troia, Leonardo Cavallo, ha detto che intende aspettare per la riapertura dei bar il 4 maggio: “Quanto accaduto oggi a Troia è di una gravità inaudita un esercente commerciale, credendosi furbo, si è rifatto all’ordinanza del presidente Emiliano e ha aperto il bar dando la possibilità di fare asporto della merce. Sapete della mia vicinanza politica a Emiliano, ma l’ordinanza di ieri ...

JacopoOttonello : Con questa storia dei congiunti si andrà a finire al liberi tutti. Prepariamoci o ad un lock down 2.0, o a un obbli… - Miriam_Melis : Il caso di Hokkaido, l'isola giapponese che, dopo aver contenuto la #Covid_19, ha alleggerito troppo presto il… - MauroVari : @ANDREAMX75 @tottimitico @giginuzzo2 @Bene_dica Ma una che co quello che sta a succede inizia un tweet co 'grazie c… - TaglioStipendi : In Parlamento hanno capito cosa succede nel mondo reale, fra la gente che lavora? 20 aprile 2020… - StartMagNews : RT @ROBERTOCERVA: Covid-19, che cosa succede e che cosa non va -

Ultime Notizie dalla rete : Covid succede Covid-19, che cosa succede e che cosa non va Startmag Web magazine Spoke: assunto un nuovo medico… ma per le scrivanie della direzione sanitaria

Incredibile ma vero, durante l’emergenza covid non si rinforzano i reparti (vecchi e nuovi) perché l’esigenza è in direzione sanitaria E poi succede che in tempo di emergenza, in Calabria, i medici ve ...

Trump attacca di nuovo Cina per Covid-19, 'affronterà molte conseguenze'. Su Biden: 'incompetente'

Mondo - Su come potrebbe decidere di intervenire per 'punire' la Cina, Trump non ha fornito dettagli: 'Ci sono molte cose che potrei fare. Vediamo cosa succede'. Il presidente ha anche detto che le re ...

Incredibile ma vero, durante l’emergenza covid non si rinforzano i reparti (vecchi e nuovi) perché l’esigenza è in direzione sanitaria E poi succede che in tempo di emergenza, in Calabria, i medici ve ...Mondo - Su come potrebbe decidere di intervenire per 'punire' la Cina, Trump non ha fornito dettagli: 'Ci sono molte cose che potrei fare. Vediamo cosa succede'. Il presidente ha anche detto che le re ...