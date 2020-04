Covid-19 | record di tamponi e solo 26 nuovi positivi in Sicilia

Leggi su direttasicilia

(Di giovedì 30 aprile 2020) Continua ancora oggi, 30 aprile, il trend positivo dei contagi. Ad undieseguiti dai laboratorini non corrisponde una crescita di contagi che resta contenuta nei numeri di questi giorni. Ancora oggi insi conferma il buon andamento della curva epidemiologica facendo registrate 26 persone positive a fronte di ben oltre 4300eseguiti in un giorno. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 30 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regionena all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, ieffettuati sono stati 79.669 (+4.309 rispetto a ieri), su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 ...