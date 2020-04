Coronavirus, la Gdf perquisisce gli uffici della società di Irene Pivetti. E sulle mascherine indaga anche la Corte dei Conti (Di giovedì 30 aprile 2020) Gli uffici della Only Italia Logistic, guidata da Irene Pivetti e finita al centro di una inchiesta della Procura savonese per l’importazione di mascherine contraffatte, sono stati perquisiti giovedì dalla Guardia di Finanza di Savona, su mandato della Procura della Repubblica. Nel mirino delle Fiamme Gialle fatture e documentazione relativa alle operazioni di importazione e commercializzazione delle mascherine, già sequestrate. Alla ex presidente della Camera sono state notificate informazioni di garanzia per ricettazione, frode nell’esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale. “Si tratta di ipotesi di reato – spiega il procuratore Ubaldo Pelosi – su cui sono necessari doverosi approfondimenti investigativi, con le previste garanzie di legge, mediante l’esame e la verifica della ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : mascherine a prezzi esorbitanti - Gdf Palermo denuncia un commerciante (2)

