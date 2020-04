Coronavirus, c’è il decreto sul monitoraggio dei rischi nella fase 2: 21 indicatori per tenere sotto controllo contagi e tenuta degli ospedali (Di giovedì 30 aprile 2020) Capacità di monitoraggio. Capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti. Stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Sono le tre tipologie di indicatori, con valori di soglia e di allerta, che dovranno essere monitorati nella fase 2. Lo stabilisce il decreto sui criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che elenca ben 21 indicatori tra cui alcuni opzionali. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione dovrà avvenire almeno settimanalmente. Il ministero della Salute, tramite una cabina di regia che coinvolgerà le Regioni e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglierà le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Zingaretti - ‘maggioranza c’è - confronto con opposizione’

Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 30 aprile

Coronavirus - l’Oms : “La salute deve essere al primo posto dell’agenda politica. Senza non c’è economia né sicurezza : non dimenticarlo” (Di giovedì 30 aprile 2020) Capacità di. Capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti. Stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Sono le tre tipologie di, con valori di soglia e di allerta, che dovranno essere monitorati2. Lo stabilisce ilsui criteri relativi alle attività didelo sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che elenca ben 21tra cui alcuni opzionali. Una classificazione aggiornata delo per ciascuna Regione dovrà avvenire almeno settimanalmente. Il ministero della Salute, tramite una cabina di regia che coinvolgerà le Regioni e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglierà le informazioni necessarie per la classificazione delo e ...

agorarai : I 600 euro per chi ha perso il lavoro a causa del Coronavirus 'Su 4 milioni di richieste, 3,7 milioni hanno già avu… - emergency_ong : 'Quando un paziente guarisce, accumulo l’energia per aiutare chi ancora combatte.' C'è anche la nostra infermiera… - RaiRadio2 : Forza Puglia! Dai trulli alle spiagge, dalle orecchiette allu Sole, Lu Mare e Lu Vientu... Ritorneremo #ZeroContagi… - ClaudioAgos : RT @AlbMarzocchi: 'La gente di Bergamo e Brescia che non c'è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire'. Matteo Renzi, glielo dico da… - dumaurier__ : RT @Iperbole_: #Renzi: Renzi: 'Nn siamo dalla parte del Coronavirus quando diciamo di riaprire. Onoriamo quei morti. La gente di Bergamo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus c’è FOCUS / CORONAVIRUS E “CASA DIGITALE”: PC E TABLET CONDIVISI PER OLTRE METÀ RAGAZZI 9 colonne