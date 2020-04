Coronavirus Bari, Decaro: “Sono stanco, il governo dice una cosa e i governatori ne fanno un’altra” (Di giovedì 30 aprile 2020) Antonio Decaro, sindaco di Bari ha rilasciato una serie di dichiarazioni a proposito della discordanza di idee tra il governo e i governatori delle varie regioni. Decaro ha detto: “Noi onestamente siamo anche un po’ stanchi del federalismo regionale che si sta trasformando in protagonismo regionale: abbiamo un potere di ordinanza, ai sensi dell’articolo 50 del Testo Unico sugli Enti Locali, sulla salute; siamo i responsabili della Protezione civile dei nostri Comuni; eppure abbiamo dimostrato straordinario senso di responsabilità e di rispetto delle istituzioni proponendo al presidente Conte di sterilizzare, con una norma, questo potere, rispetto al Coronavirus”. E poi ha aggiunto: “L’abbiamo fatto per evitare che ogni sindaco, e noi siamo ottomila, si mettesse a firmare ordinanze su una pandemia mondiale che va affrontata con un’ ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari - Decaro “Dal 4 maggio ci saranno troppe aperture - non sono d’accordo”

