Coronavirus | all’Ismett eseguiti cinque trapianti in contemporanea

PALERMO (ITALPRESS) – cinque trapianti in contemporanea: cuore, polmoni, fegato e reni. Una maratona trapianti accaduta ieri presso l'IRCCS ISMETT, il centro di Palermo. Quattro equipe medico chirurgiche impegnate, oltre 50 operatori coinvolti, 4 sale operatorie attive per trapiantare in contemporanea 5 pazienti in lista d'attesa. Un evento di per se' straordinario, ancora piu' straordinario in questo periodo di emergenza. "cinque trapianti in contemporanea – sottolinea Angelo Luca, direttore di ISMETT – richiedono organizzazione, lavoro di squadra e coordinamento tra i professionisti che lavorano all'interno della struttura, quelli che lavorano nelle rianimazioni del territorio e il centro trasfusionale dell'Arnas Civico. E' la dimostrazione di come l'emergenza Coronavirus non abbia fermato la rete dei trapianti

