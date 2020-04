Coronavirus | 83% operatori sanitari Ats Milano negativi a test sierologico

(Di giovedì 30 aprile 2020), 30 apr. (Adnkronos) – L’esito dei primisierologici in Lombardia consegna uno scenario di scarsa immunità al Covid-19. Secondo i dati comunicati da Regione Lombardia, ad esempio, nell’Ats di, su 1.714ati, 286 sono positivi (16,7%) e 1.428(83,3%). Tra i 527 soggetti in quarantenaati, è positivo solo il 40%, 316 i(60%). A Bergamo, su 1054alle persone in quarantena, 652 sono positive (61,9%), 363 negative (34,4%) e 39 dubbi (3,7%). Gliati (884) son per lo più(74,1%). Nell’Ats di Brescia è negativo il 52,7% dei soggetti in quarantenaati, positivo il 44,1% e dubbio il 3,2%. Degliè negativo l’87,8%. Al Policlinico San Matteo di Pavia, su 1.207ai, solo il 7,6% è ...

