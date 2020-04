Clima, livello degli oceani salito di 14 millimetri in 16 anni con la perdita di ghiacci di Groenlandia e Antartide: perdono insieme oltre 300 miliardi di tonnellate all’anno (Di giovedì 30 aprile 2020) Dal 2003 al 2019, il livello degli oceani è salito di 14 millimetri in 16 anni a causa della perdita dei ghiacci in Groenlandia e Antartide. Lo svela la mappa dei satelliti della Nasa, ICESat e ICESat-2, pubblicata sulla rivista Science dal gruppo dell’Universita’ di Washington, coordinato da Benjamin Smith. Lo studio mostra che la quantita’ di ghiaccio persa, rispettivamente, da Groenlandia e Antartide e’ in media di 200 e 118 miliardi di tonnellate l’anno, con 1 miliardo di tonnellate equivalente a 400.000 piscine. “Quel che osserviamo nei ghiacci, con un dettaglio senza precedenti – spiega Smith – ha a che fare con i cambiamenti a lungo termine nel Clima”. La mappa, realizzata grazie a tecnologie laser, mostra che nel continente bianco la piattaforma di ghiaccio si e’ assottigliata di piu’ nelle regioni ... Leggi su meteoweb.eu Cambiamento climatico e subsidenza : nella laguna di Venezia il livello del mare aumenterà di 82 cm entro la fine del secolo (Di giovedì 30 aprile 2020) Dal 2003 al 2019, ildi 14in 16a causa delladeiin Groenlandia e Antartide. Lo svela la mappa dei satelliti della Nasa, ICESat e ICESat-2, pubblicata sulla rivista Science dal gruppo dell’Universita’ di Washington, coordinato da Benjamin Smith. Lo studio mostra che la quantita’ dio persa, rispettivamente, da Groenlandia e Antartide e’ in media di 200 e 118 miliardi di tonnellate l’anno, con 1 miliardo di tonnellate equivalente a 400.000 piscine. “Quel che osserviamo nei, con un dettaglio senza precedenti – spiega Smith – ha a che fare con i cambiamenti a lungo termine nel”. La mappa, realizzata grazie a tecnologie laser, mostra che nel continente bianco la piattaforma dio si e’ assottigliata di piu’ nelle regioni ...

Manlio53698045 : RT @IlariaBifarini: Parigi e Berlino tornano alla fase1? È una bufala del mainstream! Già non brilliamo per trasparenza dell’informazione m… - ChrisPeverieri : «Questa pandemia è un vero evento con la E maiuscola, un evento storico. Ci sarà un prima e un dopo, a livello mond… - IIIFili : RT @IlariaBifarini: Parigi e Berlino tornano alla fase1? È una bufala del mainstream! Già non brilliamo per trasparenza dell’informazione m… - DomenicoMargar2 : RT @IlariaBifarini: Parigi e Berlino tornano alla fase1? È una bufala del mainstream! Già non brilliamo per trasparenza dell’informazione m… - William__RS : RT @IlariaBifarini: Parigi e Berlino tornano alla fase1? È una bufala del mainstream! Già non brilliamo per trasparenza dell’informazione m… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima livello Clima, l'ozono 'cattivo' aumenta sull'Europa - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Carrozzelle, l’abominio fermato a Chicago

Dal 1° gennaio 2021 stop alla schiavitù dei cavalli a Chicago USA. Saranno infatti vietate per sempre le carrozzelle. Animalisti Italiani chiamano la Raggi a prendere esempio. Oggi, giovedì 30 aprile ...

Coronavirus nel mondo, intelligence Usa: "Il Covid 19 non è stato creato dall'uomo". Johnson: "Picco superato"

Il bilancio dei casi di coronavirus a livello mondiale ha superato questa mattina i 3,2 milioni: secondo i dati aggiornati forniti dalla Johns Hopkins University nel modo si registrano ora 3.207.248 c ...

Dal 1° gennaio 2021 stop alla schiavitù dei cavalli a Chicago USA. Saranno infatti vietate per sempre le carrozzelle. Animalisti Italiani chiamano la Raggi a prendere esempio. Oggi, giovedì 30 aprile ...Il bilancio dei casi di coronavirus a livello mondiale ha superato questa mattina i 3,2 milioni: secondo i dati aggiornati forniti dalla Johns Hopkins University nel modo si registrano ora 3.207.248 c ...