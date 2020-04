Ansia da post-lockdown | gli italiani temono il contatto | 5 consigli per gestire lo stress

andreghezzi82 : @RobertoGotta @Post_Iccia @miloisonfire assolutamente. ma ogni tanto mi vien l'ansia perchè vorrei leggere il mondo… - IlFattoNisseno : Coronavirus, per 73% italiani ansia da post-lockdown e 81% teme contatto - gigi00379219 : RT @malatinvisibili: Per 73% italiani ansia da post-lockdown e 81% teme contatto - malatinvisibili : Per 73% italiani ansia da post-lockdown e 81% teme contatto - 24live_it : Ansia, ipocondria e fobia da contagio? Da Consulcesi, l’e-book per gestire il post pandemia - -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia post Coronavirus: italiani con l’ansia da post-lockdown, l’81% teme il contatto Meteo Web Coronavirus, per 73% italiani ansia da post-lockdown e 81% teme contatto

Tra pochi giorni inizierà un graduale, seppur lento, allentamento delle misure di contenimento per il coronavirus: ma gli italiani sono pronti a riacquistare la propria libertà? Per indagare lo stato ...

Olio di CBD, di cosa stiamo parlando e i suoi effetti sull’ansia

Il cannabidiolo (CBD) è un composto estratto in modo naturale, legale e sicuro dalla pianta della cannabis. Nonostante le ricerche dedicate a questa sostanza siano ancora agli inizi, le prove che test ...

Tra pochi giorni inizierà un graduale, seppur lento, allentamento delle misure di contenimento per il coronavirus: ma gli italiani sono pronti a riacquistare la propria libertà? Per indagare lo stato ...Il cannabidiolo (CBD) è un composto estratto in modo naturale, legale e sicuro dalla pianta della cannabis. Nonostante le ricerche dedicate a questa sostanza siano ancora agli inizi, le prove che test ...