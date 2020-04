5 reunion dei cast delle serie cult durante la quarantena (Di giovedì 30 aprile 2020) Il coronavirus ha avuto un impatto potente sul mondo dello spettacolo. Sale chiuse, set bloccati e produzioni sospese stanno mettendo a dura prova la vita di tutti i professionisti coinvolti, ma anche dei fan che pazienti aspettano forzatamente a casa. È proprio per interagire con loro che i protagonisti di film e serie tv si stanno inventando nuovi modi creativi e rigorosamente digitali. Sarà per la facilità di collegarsi via webcam e soprattutto per il tanto tempo libero a disposizione, ma uno dei trend più interessanti di questa quarantena sono le reunion dei cast degli show che si sono conclusi. Fra una chat su Zoom e alcune trovate geniali, ecco alcuni dei telefilm culto del passato che ritornano in forma di rimpatriate virtuali per la gioia degli appassionati e non solo. 1. La Tata https://www.youtube.com/watch?v=C3a6KuP1X14 Uno dei primi ... Leggi su wired ER - Grey's Anatomy - Scrubs - Dr. House : la special reunion dei cast per ringraziare i medici (e raccogliere fondi)

ER - Grey's Anatomy - Scrubs - Dr. House : una special reunion dei cast per ringraziare i medici (e raccogliere fondi)

La reunion dei Backstreet Boys in quarantena - I Want It That Way fa impazzire non solo i nostalgici degli anni ’90 (video) (Di giovedì 30 aprile 2020) Il coronavirus ha avuto un impatto potente sul mondo dello spettacolo. Sale chiuse, set bloccati e produzioni sospese stanno mettendo a dura prova la vita di tutti i professionisti coinvolti, ma anche dei fan che pazienti aspettano forzatamente a casa. È proprio per interagire con loro che i protagonisti di film etv si stanno inventando nuovi modi creativi e rigorosamente digitali. Sarà per la facilità di collegarsi via webcam e soprattutto per il tanto tempo libero a disposizione, ma uno dei trend più interessanti di questasono ledeidegli show che si sono conclusi. Fra una chat su Zoom e alcune trovate geniali, ecco alcuni dei telefilmo del passato che ritornano in forma di rimpatriate virtuali per la gioia degli appassionati e non solo. 1. La Tata https://www.youtube.com/watch?v=C3a6KuP1X14 Uno dei primi ...

passeggiare : Il nuovo singolo degli Oasis ci porta dritti negli anni ’90. La reunion virtuale del gruppo è avvenuta grazie al ri… - MMeaningless : Ci tengo a rifare pubblicamente gli auguri a @fabripav, il pennuto migliore con cui andare a concerti (alcuni che r… - bekkxss : RT @vera_farana: Forse alla fine sapevo che non avrebbero fatto una reunion: sono nel pieno della carriera da solisti, se non fosse stato p… - harryedwardst28 : RT @vera_farana: Forse alla fine sapevo che non avrebbero fatto una reunion: sono nel pieno della carriera da solisti, se non fosse stato p… - spillicedcoffee : RT @vera_farana: Forse alla fine sapevo che non avrebbero fatto una reunion: sono nel pieno della carriera da solisti, se non fosse stato p… -

Ultime Notizie dalla rete : reunion dei 5 reunion dei cast delle serie cult durante la quarantena Wired.it 5 reunion dei cast delle serie cult durante la quarantena

Tutti i protagonisti de La Tata, Chuck, Melrose Place, Friday Night Lights e Park and Recreation si sono dati appuntamento online per intrattenere i tanti fan in queste settimane di isolamento Il coro ...

Una canzone inedita degli Oasis, oltre 10 anni dopo il loro scioglimento

Noel Gallagher ha ritrovato una demo di circa 15 anni fa intitolata "Don't Stop...", diffusa online a partire dal 30 aprile. Che sia un tentativo di reunion col fratello Liam? Ci sono fan che ancora c ...

Tutti i protagonisti de La Tata, Chuck, Melrose Place, Friday Night Lights e Park and Recreation si sono dati appuntamento online per intrattenere i tanti fan in queste settimane di isolamento Il coro ...Noel Gallagher ha ritrovato una demo di circa 15 anni fa intitolata "Don't Stop...", diffusa online a partire dal 30 aprile. Che sia un tentativo di reunion col fratello Liam? Ci sono fan che ancora c ...