1 maggio | perché si celebra la Festa dei lavoratori

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il primosiladei, un evento che ricorda le battaglie operaie combattute a metà del 1800 per la conquista di diritti e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, in questa data si festeggia l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore: una richiesta oggi normale ma del tutto rivoluzionaria nel 1855 in Australia, quando si propagò il movimento che lanciò lo slogan "8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire". Le origini dellae la rivolta di Haymarket Nonostante vari movimenti a favore di condizioni e orari di lavoro più umani fossero presenti da diversi anni in numerosi Paesi, la vera origine delladeirisale esattamente a una manizione che si tenne negli Stati Uniti, in particolare a New York, il 5 settembre del 1882. A organizzarla fu l’Ordine dei Cavalieri del Lavoro (Knights of ...