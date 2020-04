Viviano | «Bello tornare a Bologna Ma per ora non c’è niente»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020)smentisce le voci di un possibile ritorno al: «Sarebbe, ma per ora non c’è stato» Emilianoscalpita perin campo dopo il mancato trasferimento all’Inter. Tra le squadre che starebbero seguendo l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria c’è il. «Danon me ne sarei voluto andare, ho vissuto stagioni belle e speciali. Tornerei volentieri, anche se ci sono due ottimi portieri come Da Costa e Skorupski. Sarebbe fantastico, ma per ora non c’è stato», ha dettoai microfoni della Gazzetta dello Sport. Leggi su Calcionews24.com