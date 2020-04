Upamecano, Bayern Monaco: perché i bavaresi vogliono strapparlo al Lipsia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Bayern Monaco fa sul serio per Upamecano. Il difensore del Lipsia è uno dei talenti più luminosi di Nagelsmann Upamecano, obiettivo del Bayern Monaco, è uno dei principali talenti del Lipsia di Nagelsmann. Il difensore francese gioca sempre a testa alta, non ha paura di avere tanto campo alle proprie spalle. Possiede qualità enormi in fasi di possesso, e i dati lo dimostrano. Con 23 dribbling riusciti, è uno dei difensori che in Europa più spesso salta l’uomo. Inoltre, come riporta Whoscored.com, è il difensore di età non superiore ai 21 anni che fa più passaggi a partita: 72.7. Insomma, una personalità fuori dal comune. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 RB Lipsia - Upamecano : in cosa è unico il difensore francese che piace al Bayern (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilfa sul serio per. Il difensore delè uno dei talenti più luminosi di Nagelsmann, obiettivo del, è uno dei principali talenti deldi Nagelsmann. Il difensore francese gioca sempre a testa alta, non ha paura di avere tanto campo alle proprie spalle. Possiede qualità enormi in fasi di possesso, e i dati lo dimostrano. Con 23 dribbling riusciti, è uno dei difensori che in Europa più spesso salta l’uomo. Inoltre, come riporta Whoscored.com, è il difensore di età non superiore ai 21 anni che fa più passaggi a partita: 72.7. Insomma, una personalità fuori dal comune. Leggi su Calcionews24.com

Il Bayern Monaco fa sul serio per Upamecano. Il difensore del Lipsia è uno dei talenti più luminosi di Nagelsmann Upamecano, obiettivo del Bayern Monaco, è uno dei principali talenti del Lipsia di Nag ...

Da Gigio a Ramos, da Pogba a Messi: ecco il dream team degli svincolati nel 2021

Gli svincolati sono da sempre una risorsa importante per le squadre alla ricerca di affari a costo zero o quasi, ma a giugno del prossimo anno fra i giocatori che potrebbero ritrovarsi senza contratto ...

Il Bayern Monaco fa sul serio per Upamecano. Il difensore del Lipsia è uno dei talenti più luminosi di Nagelsmann Upamecano, obiettivo del Bayern Monaco, è uno dei principali talenti del Lipsia di Nag ...

Gli svincolati sono da sempre una risorsa importante per le squadre alla ricerca di affari a costo zero o quasi, ma a giugno del prossimo anno fra i giocatori che potrebbero ritrovarsi senza contratto ...