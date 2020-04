Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ecco Chi è Sirius Il Giovanissimo Corteggiatore Di Gemma! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: per Gemma arriva un Corteggiatore davvero molto giovane. Intanto Giovanna prende delle decisioni definitive sulla sua conoscenza con Sammy ed anche per quanto riguarda Alessandro… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, la Galgani ha deciso di dire addio ad uno dei suoi corteggiatori misteriosi, mentre ha dato il benvenuto ad un nuovo cavaliere. Anche Giovanna è stata protagonista ed ha sentito di nuovo Sammy al telefono. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma elimina Pantera! La Puntata inizia con un ennesimo litigio tra Gemma e Tina, perché quest’ultima la accusa di rendersi ridicola quando si veste con un elegante e lungo vestito rosso, ballando. Si passa poi ad una telefonata inaspettata, quella tra Gemma e Punto Coronato. Il Corteggiatore misterioso fa sentire per ... Leggi su uominiedonnenews Gemma Galgani è l’ancora per il successo | Nuovo baby corteggiatore a Uomini e Donne

