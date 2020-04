"Non vedo perché non si possa fare". Ilaria Capua porta a lezione Conte: parrucchieri, un caso inspiegabile (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ma ci vuole così tanto, caro premier Giuseppe Conte? Il tema è la Fase 2, la ripartenza stentata dopo il picco del coronavirus in Italia. Se ne parla a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove ospite in collegamento c'è la virologa Ilaria Capua. Tra le tante categorie in difficoltà, anche quella dei parrucchieri, costretti a rimanere chiusi. Il grido di dolore e di allarme si leva da settimane: molti di loro, probabilmente, non riusciranno mai a riaprire. Dunque, la Capua interpellata sulla questione, risponde: "Se i parrucchieri riuscissero ad applicare delle misure di Contenimento, con appuntamenti fissati bene e senza attesa, non vedo per quale motivo non si possa tornare a lavorare". Parola di virologa, insomma. perché Giuseppe Conte e il governo allora non agiscono in tal senso? Leggi su liberoquotidiano La vedova di un runner : «Mio marito ucciso dal virus - indebolito dalla corsa. La gente non ha capito»

Bergonzi pessimista : "Serie A? Non vedo come si possa ricominciare"

Le mascherine per comunicare coi non udenti : si vedono le labbra (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ma ci vuole così tanto, caro premier Giuseppe? Il tema è la Fase 2, la ripartenza stentata dopo il picco del coronavirus in Italia. Se ne parla a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove ospite in collegamento c'è la virologa. Tra le tante categorie in difficoltà, anche quella dei parrucchieri, costretti a rimanere chiusi. Il grido di dolore e di allarme si leva da settimane: molti di loro, probabilmente, non riusciranno mai a riaprire. Dunque, lainterpellata sulla questione, risponde: "Se i parrucchieri riuscissero ad applicare delle misure dinimento, con appuntamenti fissati bene e senza attesa, nonper quale motivo non sitornare a lavorare". Parola di virologa, insomma.; Giuseppee il governo allora non agiscono in tal senso?

La7tv : #dimartedi 'Se i parrucchieri riuscissero ad applicare delle misure di contenimento, con appuntamenti fissati bene… - borghi_claudio : @matarkik A lei non la si fa vedo... - RobertoBurioni : @metno10 senza un vaccino non è mai stata raggiunta l'immunità di gregge per nessun virus, la vedo dura. - CONDE24820006 : @INPS_it la mia domanda presentata il 2 aprile è ancora in attesa di esito. Domani è l'ultimo del mese e di questi… - Camilla46698409 : Io Nicco che si sveglia alle 7 non me ce lo vedo prorpio -

Ultime Notizie dalla rete : Non vedo Thiem contrario al fondo di solidarietà:”Non vedo perché dovrei regalare i miei soldi” SuperNews Perdere 5 kg settimana ; dieta per non soffrire la fame

Ognuno di noi poi ha un metabolismo diverso e la perdita di peso quindi varia da soggetto a soggetto. Prendiamo la dieta Dukan per esempio, totalmente iperproteica promette una perdita di peso da 1 a ...

Le scuole non riaprono e le mamme anche a Ferrara diventano babysitter condivise

FERRARA. L’estate si avvicina, le scuole non riapriranno e i centri estivi avranno così pochi posti che ci sarà da sgomitare. Questo per i bambini dai 4 anni in su, perché per gli altri al momento è t ...

Ognuno di noi poi ha un metabolismo diverso e la perdita di peso quindi varia da soggetto a soggetto. Prendiamo la dieta Dukan per esempio, totalmente iperproteica promette una perdita di peso da 1 a ...FERRARA. L’estate si avvicina, le scuole non riapriranno e i centri estivi avranno così pochi posti che ci sarà da sgomitare. Questo per i bambini dai 4 anni in su, perché per gli altri al momento è t ...