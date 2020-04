Nina Dobrev, Famke Janssen e Logan Marshall-Green star di Redeeming Love (Di mercoledì 29 aprile 2020) Redeeming Love, adattamento dell'omonimo romanzo, avrà tra i suoi protagonisti Nina Dobrev, Famke Janssen e Logan Marshall-Green. Nina Dobrev, Famke Janssen e Logan Marshall-Green saranno tra le star del film Redeeming Love, un progetto ispirato all'omonimo romanzo di Francine Rivers. Alla regia del progetto ci sarà D.J. Caruso, già autore di Eagle Eye e Disturbia, mentre la produzione prevede un arrivo nelle sale nella primavera del 2021. Il cast sarà composto da Logan Marshall-Green, Abigail Cowen, Nina Dobrev, Famke Janssen, Tom Lewis ed Eric Dane. Rivers si è occupata dell'adattamento del romanzo Redeeming Love e sullo schermo si assisterà a un racconto ambientato durante la Corsa all'oro che si è svolta in California nel 1850. La storia ... Leggi su movieplayer The Vampire Diaries : perché Nina Dobrev e Ian Somerhalder si sono lasciati

The Vampire Diaries cast : cosa fanno oggi Nina Dobrev - Ian Somerhalder e Paul Wesley

Nina Dobrev ha rivelato che Taylor Swift era vicinissima a recitare in “The Vampire Diaries” (Di mercoledì 29 aprile 2020), adattamento dell'omonimo romanzo, avrà tra i suoi protagonistisaranno tra ledel film, un progetto ispirato all'omonimo romanzo di Francine Rivers. Alla regia del progetto ci sarà D.J. Caruso, già autore di Eagle Eye e Disturbia, mentre la produzione prevede un arrivo nelle sale nella primavera del 2021. Il cast sarà composto da, Abigail Cowen,, Tom Lewis ed Eric Dane. Rivers si è occupata dell'adattamento del romanzoe sullo schermo si assisterà a un racconto ambientato durante la Corsa all'oro che si è svolta in California nel 1850. La storia ...

barza__33 : RT @bemore236: Raga Elena e Katherine sono così diverse che io non riesco a credere che siano state interpretate dalla stessa attrice; nel… - annachiara_prz : RT @bemore236: Raga Elena e Katherine sono così diverse che io non riesco a credere che siano state interpretate dalla stessa attrice; nel… - delenashalf : RT @17tmdnflower: Tutti d'accordo con me che Nina Dobrev nei panni di Katerina Petrova è una bomba sexy? #TheVampireDiaries - jas_paolini : RT @bemore236: Tweet di apprezzamento per Nina Dobrev che si è rivelata un’attrice formidabile intepretando ben 4 personaggi diversi,con ca… - jas_paolini : RT @bemore236: Ricordiamoci che Nina Dobrev, oltre ad aver interpretato Tatia e Amara, ha interpretato anche la Elena senza emozioni che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Dobrev Nina Dobrev, Famke Janssen e Logan Marshall-Green star di Redeeming Love Movieplayer.it Ecco com’era Nina Dobrev da bambina

È da un po’ di tempo che non vi sottopongo al mio giochino preferito e questo è il momento giusto per rimediare. Gironzolando sui social ho trovato infatti la foto di questa celebrity da bambina e so ...

The Vampire Diaries, su La5 tutti gli episodi della serie

The Vampire Diaries torna in tv. Da giovedì 9 aprile alle 13:30 su La5 saranno trasmessi tutti gli episodi della serie ...

È da un po’ di tempo che non vi sottopongo al mio giochino preferito e questo è il momento giusto per rimediare. Gironzolando sui social ho trovato infatti la foto di questa celebrity da bambina e so ...The Vampire Diaries torna in tv. Da giovedì 9 aprile alle 13:30 su La5 saranno trasmessi tutti gli episodi della serie ...