Negli Stati Uniti verrà annunciata l’autorizzazione all’uso del remdesivir contro il

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il New York Times ha scritto che la FDA, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza di cibi e farmaci, annuncerà la sua autorizzazione per l’uso del farmaco antiviraleper il trattamento di alcuni pazienti con la COVID-19.

repubblica : Coronavirus nel mondo: superarati i 3 milioni di casi, più di un terzo negli Stati Uniti [aggiornamento delle 08:02] - Corriere : ???????? Negli Stati Uniti Trump ordina di tenere aperti i mattatoi, perché tanti focolai hanno messo a rischio la cate… - repubblica : Coronavirus nel mondo, oltre 3 milioni di casi: un terzo negli Stati Uniti. Più di 130 mila morti in Europa [aggior… - cdaria1 : RT @GiancarloDeRisi: Con la scusa del #coronavirus e di 24 positivi, dagli istituti di #pena milanesi sono stati scarcerati 600 #detenuti n… - meko5454 : RT @GiancarloDeRisi: Con la scusa del #coronavirus e di 24 positivi, dagli istituti di #pena milanesi sono stati scarcerati 600 #detenuti n… -

Il numero di morti per coronavirus negli Stati Uniti supera quello delle vittime della guerra in Vietnam. Le vittime del virus sono infatti 58.265 a fronte dei 58.220 uccisi nei 20 anni di guerra fra ...New York, 29 aprile 2020 - Il mondo continua a combattere contro il Coronavirus. Secondo l'ultimo bilancio della John Hopkins University, il numero dei contagiati ha superato la soglia dei tre milion ...