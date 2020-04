Milano, maestra denuncia violenza in casa di un alunno sentita durante lezione online (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano. È stato il tempestivo intervento di una insegnante a permettere l’arresto di un uomo di 48 anni colto in flagrante mentre picchiava la moglie: la donna durante una lezione online ha infatti ascoltato urla e rumori provenire dall’appartamento di uno dei suoi studenti che aveva lasciato il microfono aperto e ha così deciso di richiedere l’intervento del 112. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato l’uomo lunedì pomeriggio in via Pichi, zona Navigli. Rumori e urla, prima di un uomo e poi di una donna, e ancora schiocchi e offese. È quanto ascoltato da una maestra durante una lezione online svolta in questi giorni di pandemia a Milano: le urla, che indicavano che era in corso un’aggressione, provenivano dalla casa di uno degli studenti che in quel momento stava seguendo la lezione. La donna senza pensarci due ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 29 aprile 2020). È stato il tempestivo intervento di una insegnante a permettere l’arresto di un uomo di 48 anni colto in flagrante mentre picchiava la moglie: la donnaunaha infatti ascoltato urla e rumori provenire dall’appartamento di uno dei suoi studenti che aveva lasciato il microfono aperto e ha così deciso di richiedere l’intervento del 112. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato l’uomo lunedì pomeriggio in via Pichi, zona Navigli. Rumori e urla, prima di un uomo e poi di una donna, e ancora schiocchi e offese. È quanto ascoltato da unaunasvolta in questi giorni di pandemia a: le urla, che indicavano che era in corso un’aggressione, provenivano dalladi uno degli studenti che in quel momento stava seguendo la. La donna senza pensarci due ...

