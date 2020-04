Mascherine fantasma e Zingaretti “in fuga” dalla Regione: film dell’orrore. Giordano prova a fare luce (video) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Fuga dalla Regione Lazio. Il protagonista di questo brutto film politico non è Iena plinsky-Kurt Russell, ma il governatore Nicola Zingaretti. Molti. davvero troppi, i co-protagonisti occulti (neanche tanto a dire il vero). Certo, l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, si è presentato – almeno al momento – di fronte alle Commissioni congiunte Bilancio e Protezione Civile per dare qualche sommaria spiegazione sul caso “Mascherine fantasma”. Su cui provano a rispondere in commissione il capo della Protezione civile regionale, Carmelo Tulumello. E, al posto di Zingaretti, il suo vice, Daniele Leodori (PD). Del governatore nessuna traccia… E il fanta-thriller è ancora lontano dal vedere risolto il mistero… Zingaretti e il mistero delle Mascherine fantasma Mistero su cui ieri sera ... Leggi su secoloditalia Bonaccini vuole imitare il capo Zingaretti e compra 5 milioni di mascherine fantasma

Mascherine fantasma - ci è cascato pure Bonaccini : ha dato 2 - 6 milioni alla Ecotech e ne ha viste zero (video)

Scandalo mascherine fantasma alla Regione Lazio - indagati i vertici della società che doveva garantire la maxi commessa (Di mercoledì 29 aprile 2020) FugaLazio. Il protagonista di questo bruttopolitico non è Iena plinsky-Kurt Russell, ma il governatore Nicola. Molti. davvero troppi, i co-protagonisti occulti (neanche tanto a dire il vero). Certo, l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, si è presentato – almeno al momento – di fronte alle Commissioni congiunte Bilancio e Protezione Civile per dare qualche sommaria spiegazione sul caso “”. Su cui provano a rispondere in commissione il capo della Protezione civile regionale, Carmelo Tulumello. E, al posto di, il suo vice, Daniele Leodori (PD). Del governatore nessuna traccia… E il fanta-thriller è ancora lontano dal vedere risolto il mistero…e il mistero delleMistero su cui ieri sera ...

LegaSalvini : LAZIO, SULLE MASCHERINE FANTASMA LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA - SecolodItalia1 : Mascherine fantasma e Zingaretti “in fuga” dalla Regione: film dell’orrore. Giordano prova a fare luce (video)… - 04Carmen20 : Quando l’indagine su Zingaretti per le mascherine fantasma? Frode su mascherine, indagata Irene Pivetti per ke mas… - MaurizioTorchi2 : RT @Christi04194772: Medici contro Zingaretti: “Moriamo per le sue mascherine fantasma” – VIDEO - DanieleButti1 : @nzingaretti @Corriere @pdnetwork Nicola!!! Riesci a recuperare gli 11milioni di anticipo versati per le mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine fantasma Regione Lazio - "Mascherine fantasma", questa sera servizio su "Le Iene" Paolo Gianlorenzo Orale maturità 2020, percorsi: come collegare La casa di carta alle altre materie

Un percorso per l'orale della maturità 2020 sulla serie TV La casa di carta - La casa de papel con i collegamenti per Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Matematica, Economia, Informatica Simone Grill ...

Mascherine in Lazio, nell’inchiesta una conoscenza bresciana

È un intreccio che la Procura di Roma sta tentando da pochi giorni di sbrogliare. Una montagna di soldi, una valanga di mascherine e nomi, riconducibili a società coinvolte, finiti nei mesi scorsi in ...

Un percorso per l'orale della maturità 2020 sulla serie TV La casa di carta - La casa de papel con i collegamenti per Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Matematica, Economia, Informatica Simone Grill ...È un intreccio che la Procura di Roma sta tentando da pochi giorni di sbrogliare. Una montagna di soldi, una valanga di mascherine e nomi, riconducibili a società coinvolte, finiti nei mesi scorsi in ...