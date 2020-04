Le Iene scherzo a Luigi Favoloso e il taglio di capelli a distanza di sicurezza (VIDEO) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Le Iene Show scherzo a Luigi Favoloso e il taglio di capelli a distanza di sicurezza, puntata martedì 28 aprile (VIDEO) Ieri martedì 28 aprile è andato in onda l’appuntamento settimanale con Le Iene Show condotto dalle Iene Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Tra un’inchiesta e l’altra non è mancato però uno scherzo e vittima di questa settimana, è Luigi Favoloso ex concorrente del Grande Fratello e opinionista di Pomeriggio 5. Le Iene, con Nic Bello, hanno creato un finto servizio a domicilio di parrucchieri per personaggi famosi, Luigi Favoloso lo userà, ma qualcosa andrà storto. Fingeranno un collegamento con Pomeriggio Cinque in cui si proverà un esperimento: un parrucchiere che taglia i capelli con un’asta che rispetta la distanza di sicurezza. Ecco il VIDEO:  Con la ... Leggi su dituttounpop ‘Le Iene’ - lo scherzo a Luigi Mario Favoloso con la complicità della fidanzata Elena Morali (Video)

Luigi Favoloso - scherzo Le Iene/ Video - Elena Morali complice di un taglio...

Michelle Hunziker - Aurora Ramazzoti le fa uno scherzo con la complicità di Le Iene (Di mercoledì 29 aprile 2020) LeShowe ildidi, puntata martedì 28 aprile () Ieri martedì 28 aprile è andato in onda l’appuntamento settimanale con LeShow condotto dalleVeronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Tra un’inchiesta e l’altra non è mancato però unoe vittima di questa settimana, èex concorrente del Grande Fratello e opinionista di Pomeriggio 5. Le, con Nic Bello, hanno creato un finto servizio a domicilio di parrucchieri per personaggi famosi,lo userà, ma qualcosa andrà storto. Fingeranno un collegamento con Pomeriggio Cinque in cui si proverà un esperimento: un parrucchiere che taglia icon un’asta che rispetta ladi. Ecco il:  Con la ...

redazioneiene : Che ci fa il fidanzato di sua figlia Aurora a letto con un’altra? La quarantena di @m_hunziker stava andando a gonf… - infoitcultura : Le Iene, lo scherzo a Luigi Favoloso - Notiziedi_it : Scherzo Luigi Favoloso a Le Iene: taglio di capelli in quarantena, ma… | Video Mediaset - zazoomblog : Luigi Favoloso scherzo Le Iene- Video Elena Morali complice di un taglio... - #Luigi #Favoloso #scherzo #Iene- - redazioneiene : Luigi Favoloso come tutti noi in questo lockdown aveva bisogno di una cosa: del parrucchiere. Peccato che a tagliar… -