Il virus ingrassa gli usurai (Di mercoledì 29 aprile 2020) C’è un solo reato in aumento in Italia, a fronte di una riduzione dei delitti in generale, ma è la spia di quanto siano incrementate le difficoltà economiche di persone e imprese. Si tratta dell’usura, che a marzo ha registrato un +9,1%. Secondo i dati diffusi dal Viminale, dall′1 al 31 marzo si registra una netta diminuzione dei delitti in Italia (-66,6%): 203.723 sono stati commessi nel 2019, 68.069 nel 2020. In particolare, si registra un calo inferiore, rispetto al trend generale dei reati, dei maltrattamenti in famiglia (-37,4%) e delle rapine nelle farmacie (-28,2%).In controtendenza l’usura. Proprio oggi il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, in audizione alla Camera aveva spiegato: “Il rischio dei prestiti a usura c’è, l’ho sottolineato tantissime volte, la criminalità ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : si dorme meno e si mangia di più - stress da isolamento - depressione e tendenza a ingrassare

