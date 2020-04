Il Coronavirus perde forza | ogni 100 tamponi si scoprono circa 3 contagi Oltre 83mila

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’80% dei malati, ancora oggi positivi al– ad oggi 83.652 – si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. E solo 3,2 persone100processati risultanoate registrando il dato più basso dall’inizio dell’emergenza. Secondo l’ultimo aggiornamento, fornito questa sera dal Dipartimento di Protezione civile, il numero totale degli attualmente positivi è di 104.657, con una decrescita, rispetto a ieri, di 548. Tra questi, 1.795 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 68 pazienti, sempre rispetto a martedì, 19.210 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (-513) e 83.652, pari, per l’appunto, al 80% degli attualmente positivi sono in isolamento. Rispetto a ieri, tuttavia, è ancora alto il numero di deceduti, 323, che portano il ...