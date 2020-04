Harrison Ford sotto indagine: caos durante un atterraggio aereo in California (Di mercoledì 29 aprile 2020) Harrison Ford sarebbe attualmente sotto indagine della Federal Aviation Administration a causa di un errore commesso durante un atterraggio aereo in un aeroporto Californiano. Harrison Ford non avrebbe effettuato il migliore degli atterraggi di recente, mandando in tilt il traffico aereo angeleno, e ora un'indagine sarebbe partita per meglio determinare quanto accaduto nei pressi dell'Hawthorne Airport, CA. Stando a quanto riportato da TMZ, lo scorso venerdì, l'operatore con cui l'attore era in contatto per l'atterraggio del suo velivolo all'aeroporto Californiano avrebbe avvertito Ford di attendere prima di proseguire, poiché in quel momento un altro aereo era presente sulla pista. Ma questi avrebbe continuato comunque ad attraversare, virando sulla via di rullaggio e finendo all'altro estremo della pista. Dalla registrazione audio si può sentire come ... Leggi su movieplayer Blade Runner 2049 su Rai 3 domenica 26 aprile il film con Harrison Ford

Blade Runner/ Video - su Italia 1 il film con Harrison Ford di Ridley Scott

Guerre Stellari - Harrison Ford : "La troupe britannica disprezzava il primo film" (Di mercoledì 29 aprile 2020)sarebbe attualmentedella Federal Aviation Administration a causa di un errore commessounin un aeroportono.non avrebbe effettuato il migliore degli atterraggi di recente, mandando in tilt il trafficoangeleno, e ora un'sarebbe partita per meglio determinare quanto accaduto nei pressi dell'Hawthorne Airport, CA. Stando a quanto riportato da TMZ, lo scorso venerdì, l'operatore con cui l'attore era in contatto per l'del suo velivolo all'aeroportono avrebbe avvertitodi attendere prima di proseguire, poiché in quel momento un altroera presente sulla pista. Ma questi avrebbe continuato comunque ad attraversare, virando sulla via di rullaggio e finendo all'altro estremo della pista. Dalla registrazione audio si può sentire come ...

EmmaVim : Io vorrei Sean Connery su Instagram con post di #memories E Harrison Ford uguale #whenIwasSolo - ilnumero16 : @QuelloConLaCana Passa per tutti, ma per Harrison Ford un po' meno. - Andrea57009917 : RT @VentagliP: “A volte se ami una persona, devi diventare un estraneo.” Rick Deckard (Harrison Ford) in #BladeRunner2049 [Opinione molt… - courfisyou : se il padre è harrison ford I SWEAR - luigi_coronato : @ParamountItalia Per favore mandate in onda 'I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA' con il doppiaggio originale! Il nuovo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Harrison Ford 6 Giorni 7 notti, Harrison Ford ha un curioso difetto di pronuncia sul termine nuclear Everyeye Cinema Harrison Ford sotto indagine: caos durante un atterraggio aereo in California

Harrison Ford sarebbe attualmente sotto indagine della Federal Aviation Administration a causa di un errore commesso durante un atterraggio aereo in un aeroporto californiano. Harrison Ford non avrebb ...

6 Giorni 7 notti, Harrison Ford ha un curioso difetto di pronuncia sul termine nuclear

In occasione del ritorno in onda di Sei giorni sette notti, commedia romantica d'avventura diretta da Ivan Reitman e con protagonisti Harrison Ford e Anne Heche, abbiamo raccolto per voi alcune curios ...

Harrison Ford sarebbe attualmente sotto indagine della Federal Aviation Administration a causa di un errore commesso durante un atterraggio aereo in un aeroporto californiano. Harrison Ford non avrebb ...In occasione del ritorno in onda di Sei giorni sette notti, commedia romantica d'avventura diretta da Ivan Reitman e con protagonisti Harrison Ford e Anne Heche, abbiamo raccolto per voi alcune curios ...