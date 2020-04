(Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ statodal reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico dianche iltrasferito in Sicilia il 14 marzo scorso a causa della mancanza di posti in Lombardia. abr/mrv/redil“Grazie Sicilia” su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Dimesso a Palermo il secondo paziente bergamasco “Grazie Sicilia” - Notiziedi_it : Dimesso a Palermo il secondo paziente bergamasco “Grazie Sicilia” - alibiri74 : RT @discoradioIT: #coronavirus: è stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di #Palermo anche il secondo paziente berg… - discoradioIT : #coronavirus: è stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di #Palermo anche il secondo pazient… - vesproericino : RT @AlqamahPost: Dimesso anche il secondo paziente bergamasco ricoverato a Palermo: ... - -

Ultime Notizie dalla rete : Dimesso Palermo

E' stato dimesso stamani, dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico, anche il secondo paziente bergamasco trasferito in Sicilia il 14 marzo scorso, a seguito della mancanza di posti in Lombardi ...“Sono un sopravvissuto. Non so perché sono stato scelto io. Ce ne sono tanti come me, nel mio paese siamo poco più di mille, più di cento sono morti“. Sono le parole forti che ha dichiarato Marco Maff ...