Coronavirus: sull’autocertificazione non bisognerà indicare il nome dei congiunti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus, sull’autocertificazione non bisognerà indicare il nome dei congiunti Chi dal 4 maggio si recherà in visita dai “congiunti” non dovrà indicare i nomi dei propri cari nell’autocertificazione ormai necessaria per muoversi durante l’emergenza Coronavirus. Sarebbe questo l’orientamento di chi sta mettendo a punto le ultime correzioni o chiarimenti relativi all’ultimo Dpcm, presentato da Conte nella serata di domenica 26 aprile e in vigore da lunedì 4 maggio, che darà il via alla cosiddetta fase 2. Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera, sarà una direttiva del Viminale, che verrà inviata ai prefetti entro il 1 maggio, a chiarire i dubbi relativi agli spostamenti, mentre una Faq con domande e risposte sul nuovo Dpcm dovrebbe essere pubblicata a giorni sul sito del governo. Conte a ... Leggi su tpi Coronavirus ultime notizie : spostamenti - in arrivo novità sull’autocertificazione

