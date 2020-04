Coronavirus | l’infettivologo | “Immunità di gregge fondamentale | l’uso tempestivo di

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Da quando il premier britannico Boris Johnson ne ha parlato apertamente come possibile strategia del Regno Unito per contrastare l’epidemia di, quello dell’immunità diè un approccio che ha fatto molto discutere. Principio molto noto e affermato della medicina, l’immunità diè una forma di protezione che una comunità grande o piccola sviluppa contro una malattia infettiva. Se una larga maggioranza della popolazione di quella comunità diventa immune all’infezione, tramite sviluppo naturale di anticorpi o con la vaccinazione, viene protetta anche la minoranza ancora teoricamente esposta al contagio, perché si interrompono le catene dell’infezione. E’ la strategia su cui stanno puntando diversi Paesi, tra cui Israele, Svezia e Paesi Bassi, per controllare la diffusione ...