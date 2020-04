**Coronavirus: leghisti restano in aula Senato** (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Dopo che i questori, su richiesta della presidente Elisabetta Casellati, hanno chiesto ai senatori di lasciare l’aula, tutti i parlamentari presenti sono usciti tranne quelli della Lega. “Vogliono stare qui fino a domani mattina alle 7, non hanno alcun rispetto per i dipendenti”, si riferisce in ambienti parlamentari della maggioranza. L'articolo **Coronavirus: leghisti restano in aula Senato** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro **Coronavirus : leghisti restano in aula Senato** (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Dopo che i questori, su richiesta della presidente Elisabetta Casellati, hanno chiesto ai senatori di lasciare l’, tutti i parlamentari presenti sono usciti tranne quelli della Lega. “Vogliono stare qui fino a domani mattina alle 7, non hanno alcun rispetto per i dipendenti”, si riferisce in ambienti parlamentari della maggioranza. L'articoloinproviene da Ildenaro.it.

Alcuni deputati hanno presentato una proposta di legge per istituire nella data del 18 marzo la giornata in ricordo delle vittime del coronavirus. Queste settimane di emergenza sanitaria rimarranno co ...

Presidio Lega in Parlamento: in Aula a oltranza

Matteo Salvini lancia l'offensiva della Lega contro le misure di contenimento decise dal governo. Il parlamentari della Lega "saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si darann ...

Alcuni deputati hanno presentato una proposta di legge per istituire nella data del 18 marzo la giornata in ricordo delle vittime del coronavirus. Queste settimane di emergenza sanitaria rimarranno co ...

Presidio Lega in Parlamento: in Aula a oltranza

Matteo Salvini lancia l'offensiva della Lega contro le misure di contenimento decise dal governo. Il parlamentari della Lega "saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si darann ...