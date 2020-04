Coronavirus, decreto del governo su app Immuni: “Dati distrutti a fine emergenza” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – L’articolo 6 del decreto legge del governo relativo all’app di tracciamento dei contagi Immuni prevede che l’utente che scaricherà l’app riceverà «informazioni dettagliate e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza sulle finalità e sulle operazioni di trattamento». Le perplessità relative alla privacy Ci sono state molte perplessità inizialmente tutte relative alla tutela della privacy per chi decidesse di scaricare l’app di tracciamento dei contagi approvata dal governo. Adesso, sempre secondo il decreto, si sa che i «dati personali raccolti siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti risultati positivi». Si confermerebbe, dunque, che il «tracciamento dei dati sia basato sul ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - i dati raccolti dall’app cancellati entro la fine del 2020 : sul tavolo del governo le regole per la privacy di chi scaricherà Immuni. Nel decreto anche le norme per limitare le scarcerazioni di boss mafiosi

Coronavirus - il decreto di Trump per sedare i timori sull’approvigionamento : “I mattatoi devono restare aperti”

Bonus figli fino ai 14 anni : requisiti - importo e regole del decreto aprile 2020 Coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – L’articolo 6 dellegge delrelativo all’app di tracciamento dei contagiprevede che l’utente che scaricherà l’app riceverà «informazioni dettagliate e trasparenti aldi raggiungere una piena consapevolezza sulle finalità e sulle operazioni di trattamento». Le perplessità relative alla privacy Ci sono state molte perplessità inizialmente tutte relative alla tutela della privacy per chi decidesse di scaricare l’app di tracciamento dei contagi approvata dal. Adesso, sempre secondo il, si sa che i «dati personali raccolti siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti risultati positivi». Si confermerebbe, dunque, che il «tracciamento dei dati sia basato sul ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Renzi contro il governo (di cui fa parte): “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evo… - fattoquotidiano : In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 2 smentito e… - vaticannews_it : #28Aprile Le famiglie e la pandemia: in gioco il futuro di una generazione. L'intervista a @gigidepalo #fase2… - StartupinfoIt : Coronavirus, start up individua chi non rispetta i limiti del decreto - #startup #fase2 - faffa42 : :@wireditalia - Stasera il Cons. dei ministri discuterà il decreto sul tracciamento: ecco cosa dice la bozza, che W… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decreto Coronavirus, Fase 2 dal 4 maggio, il decreto su congiunti, mascherine e spostamenti Corriere della Sera CORONAVIRUS, parrucchieri bresciani lanciano petizione per ripartire “subito”

Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile ha decisamente deluso varie categorie, tra cui gli operatori del settore del benessere che per tornare ad aprire le proprie ...

Coronavirus, anche polvere da sparo con miele tra richieste sperimentazione

Ci sono anche l'estratto di albero vietnamita, la polvere da sparo con il miele, i nutraceutici e la liquirizia tra le richieste di sperimentazione per una terapia contro il coronavirus arrivate all'A ...

Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile ha decisamente deluso varie categorie, tra cui gli operatori del settore del benessere che per tornare ad aprire le proprie ...Ci sono anche l'estratto di albero vietnamita, la polvere da sparo con il miele, i nutraceutici e la liquirizia tra le richieste di sperimentazione per una terapia contro il coronavirus arrivate all'A ...