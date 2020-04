Coni e Politecnico di Torino, arriva lo studio «Sport in sicurezza» per il Governo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coni e Politecnico di Torino, arriva lo studio «Sport in sicurezza» per il Governo. Il documento di 400 pagine per ripartire Ben 404 pagine per poter aiutare il Governo a decidere sullo Sport. Il ministro Vincenzo Spadafora – come si legge sulle colonne dell’edizione odierna di TuttoSport – ha ricevuto lo studio effettuato dal Politecnico di Torino in collaborazione con il Coni. All’interno sono stati esaminati i fattori di rischio per ben 387 discipline. Il dottor Pezzoli: «Ricominciare con metodo, altrimenti è inutile. Grande lavoro innovativo da parte del Coni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 aprile 2020)diloin» per il. Il documento di 400 pagine per ripartire Ben 404 pagine per poter aiutare ila decidere sullo. Il ministro Vincenzo Spadafora – come si legge sulle colonne dell’edizione odierna di Tutto– ha ricevuto loeffettuato daldiin collaborazione con il. All’interno sono stati esaminati i fattori di rischio per ben 387 discipline. Il dottor Pezzoli: «Ricominciare con metodo, altrimenti è inutile. Grande lavoro innovativo da parte del». Leggi su Calcionews24.com

