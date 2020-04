Calcio, Pierpaolo Sileri: “Ripresa del campionato? Mi sembra inverosimile” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si è ai titoli di coda? Sembrerebbe proprio di sì. La ripresa del campionato di Calcio di Serie A (con il termine previsto il 2 agosto) si allontana sempre di più. Dopo le dichiarazioni quest’oggi del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha suggerito senza troppi giri di parole ai presidenti di pensare alla prossima stagione, a essere pessimista circa un ritorno sul campo in tempi brevi è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che, ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, ha espresso una valutazione contraria in merito. “Se ha senso che riprenda il Calcio in Italia? Mi sembra inverosimile al momento, nel rispetto dei calciatori vedo la partita di Calcio inverosimile. Non si tratta di una partita di tennis o del campionato di F1, nel Calcio c’è il contatto fisico tra i giocatori, lì ... Leggi su oasport Calcio - il viceministro Pierpaolo Sileri : “Il calcio può riprendere a porte chiuse. Golf - F1 e nuoto i primi a ripartire” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si è ai titoli di coda? Sembrerebbe proprio di sì. La ripresa deldidi Serie A (con il termine previsto il 2 agosto) si allontana sempre di più. Dopo le dichiarazioni quest’oggi del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha suggerito senza troppi giri di parole ai presidenti di pensare alla prossima stagione, a essere pessimista circa un ritorno sul campo in tempi brevi è stato il viceministro della Saluteche, ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, ha espresso una valutazione contraria in merito. “Se ha senso che riprenda ilin Italia? Miinverosimile al momento, nel rispetto dei calciatori vedo la partita diinverosimile. Non si tratta di una partita di tennis o deldi F1, nelc’è il contatto fisico tra i giocatori, lì ...

