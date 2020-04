Anticipazioni Il Segreto dal 4 al 9 maggio e puntate spagnole

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ilprossima settimana e trame straniere Le vicende dei nuovi personaggi dell’ultima stagione de Ilstanno appassionando i telespettatori italiani che ogni pomeriggio si sintonizzano su Canale5 per seguirli. Lede Ildella prossima settimana svelano che Pablo e Carolina si diranno addio: il giovane deve partire per il servizio militare. Ignacio e Isabel si scontrano. Donna Francisca consiglia a Isabel di assumere un atteggiamento duro con gli scioperanti. La marchesa consegna a Matias un elenco con i nominativi di venti operai da licenziare. Nelle prossimede IlMarcela suggerirà a Tomas di non scontrarsi con Matias. Isabel promette a Maqueda una notte di passione. Manuela consiglia a Marta di smetterla di sedurre Ramon. Rosa chiede a Marta di portare un biglietto ad Adolfo. Il giovane De Los Vivos ...