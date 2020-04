Walter Zenga L' Uomo ragno compie 60 anni | tanti auguri al portiere dei record

Fprime86 : RT @SkySport: WALTER ZENGA compie 60 anni. Auguri! ? «Il mio obiettivo è quello di riportare entusiasmo in una società che rappresenta una… - grigiestanze : RT @Formigoal: Buon compleanno Walter #Zenga - leone52641 : RT @SkyTG24: L'Uomo Ragno dell'Inter compie 60 anni. Tanti auguri a Walter #Zenga! - Formigoal : Buon compleanno Walter #Zenga - Fprime86 : RT @SkyTG24: L'Uomo Ragno dell'Inter compie 60 anni. Tanti auguri a Walter #Zenga! -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga

Tanti auguri di buon compleanno oggi per Walter Zenga! Oggi 28 aprile infatti il portiere dei record compie ben 60 anni: un genetliaco ben importante per uno dei protagonisti del calcio italiano e non ...Il primo ospite di Sky Sport24 di oggi è Filippo Tortu: alle 12, con il primatista italiano dei 100 metri si parlerà anche della ripresa degli allenamenti che, per gli atleti degli sport individuali, ...