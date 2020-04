Tutti i dubbi di un processo celebrato su Teams

Leggi su agi

(Di martedì 28 aprile 2020) “L'arresto è convalidato, cominciamo subito col, come da protocollo”. “Ma, signora giudice, non mi risulta che il protocollo per il virus abbia modificato il codice penale. Dovrei parlare prima col mio cliente e, in ogni caso, chiedo un rinvio, a termini di legge, per preparare la difesa”. Il colloquio con un magistrato del tribunale di Roma, raccontato all'AGI dall'avvocato milanese Daniela Insalaco, è andato ‘in onda' in una delle udienze sulla piattaformache stanno diventando una contestata ‘normalità' dalla maggior parte dei legali nella stagione giudiziaria del coronavirus. Un emendamento al decreto ‘Cura Italia' ha stabilito che i cittadini saranno giudicati in videocollegamento almeno fino al 30 giugno anche se il governo ha fatto sapere che la questione è ancora allo studio e sono ...