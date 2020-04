The Football Room: la carriera di Roberto Mancini (Di martedì 28 aprile 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Dienstag, 28. April 2020 Nasce “The Football Room” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The Football Room”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento tecnico, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agli interventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 The Football Room LIVE : la carriera di Roberto Mancini

The Football Room LIVE : Mancini all’Inter

Ultime Notizie dalla rete : The Football The Football Room: la Nazionale di Roberto Mancini Cagliari News 24 Fonseca: "Voglio che Mkhitaryan resti alla Roma con me"

Paulo Fonseca lo aveva detto già altre volte, oggi ha rincarato la dose. In un'intervista al programma “Great Football”, il tecnico portoghese ha ribadito come vorrebbe continuare a lavorare con Mkhit ...

Ronaldinho: "Anche in prigione calcio e autografi, per chi soffriva come me"

Parla l'ex Pallone d’oro dopo l'arresto per essere entrato in Paraguay con un passaporto falso. Ora è ai domiciliari: “Spero che tutto ciò finisca presto, la prima cosa che farò sarà dare un bacio all ...

