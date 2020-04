Saipem mette a frutto la sua presenza globale con aiuti concreti al servizi sanitario

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –in prima linea per garantire la sicurezza dei suoi lavoratori e per fornire un supporto concreto alnazionale, in seguito all’emergenza provocata dall’epidemia di Covid-19. Dopo essersi attivata da subito con misure e azioni atte a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e delle comunità in cui opera, attraverso l’uso della tecnologia e lo smart working, la società ha risposto a un bando indetto dalla Regione Lombardia volto al recupero di dispositivi sanitari fondamentali per fronteggiare efficacemente l’emergenza. Grazie a unasu 5 continenti,ha potuto contare sul supporto di altri Paesi per la raccolta di materiali da donare alla Protezione Civile Italiana, che ha consentito di portare in Italia 100 monitor per i parametri vitali e 56 respiratori/ventilatori provenienti ...