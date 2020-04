Per i meteorologi il 2020 potrebbe essere l'anno più caldo mai registrato (Di martedì 28 aprile 2020) Il 2020 è destinato a essere l’anno più caldo mai registrato. Secondo i meteorologi c’è il 75% delle probabilità che verrà superato il record stabilito quattro anni fa. Lo racconta il Guardian. Sebbene il lockdown imposto dal coronavirus abbia diminuito l’inquinamento in molte parti del mondo, per nulla ha inciso sul surriscaldamento globale, che, dicono gli scienziati, necessita di misure più incisive e prolungate nel tempo.Per la US National Oceanic and Atmospheric Administration, la probabilità che il 2020 sarà l’anno più caldo mai registrato è pari al 75%. Un calcolo separato di Gavin Schmidt, direttore del Nasa Goddard Institute for Space Studies di New York, ha riscontrato una probabilità del 60% quest’anno di stabilire un record.Il Met Office, servizio ... Leggi su huffingtonpost Clima : per i meteorologi - il 2020 potrebbe essere l’anno più caldo di sempre

Giornata mondiale della meteorologia - perché si celebra il 23 marzo

