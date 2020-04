Netflix: il calendario dei contenuti in uscita a maggio 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) Per il mese di maggio la piattaforma streaming ha pensato a molte nuove produzioni. Ecco l’elenco di film, documentari e delle nuove serie tv Netflix: la proposta per il mese di maggio Netflix ha pensato ad un calendario variegato e ricco per il mese di aprile. Gli abbonati hanno potuto vedere la quarta stagione della famosa serie La casa di carta, ma anche un ricco calendario di film e documentari, oltre a produzioni originali. Per il mese di maggio, la piattaforma streaming ha cercato di offrire ai suoi abbonati altrettanto intrattenimento. Infatti, Netflix questa volta ha puntato molto sulle nuove produzioni. Sono tante le nuove serie tv che appariranno sul sito. Il calendario delle nuove serie tv Ecco quali serie tv si potranno vedere sulla piattaforma: Hollywood (1 maggio) Into The Night (1 maggio) Felici o quasi (1 maggio) Colony (terza e ultima stagione dal 2 ... Leggi su kontrokultura Calendario Serie Tv in Italia 2020 : Snowpiercer a maggio su Netflix

