Myrta Merlino | furia per assembramento da Conte Video Vergogna | rinuncio a diretta

Roberta67225038 : RT @Libero_official: Al varo dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi a #Genova c'è anche #Conte. Ma soprattutto c'è un inspiegabile ass… - marcoapa : RT @Libero_official: Al varo dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi a #Genova c'è anche #Conte. Ma soprattutto c'è un inspiegabile ass… - GigioSweet17 : RT @Libero_official: Al varo dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi a #Genova c'è anche #Conte. Ma soprattutto c'è un inspiegabile ass… - silvpalazzo : La #Fase2 spiegata bene - Laura48673787 : RT @Libero_official: Al varo dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi a #Genova c'è anche #Conte. Ma soprattutto c'è un inspiegabile ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Myrta Merlino

Duro sfogo di Myrta Merlino oggi durante la puntata de “L’Aria che tira” su La7 per l’assembramento che si è creato attorno al premier Giuseppe Conte. La giornalista stava trasmettendo in diretta le i ...Oggi, martedì 28 aprile, il varo dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi. Un giorno storico per Genova, che prova a lasciarsi alle spalle quella terribile tragedia, per giunta nei drammatici giorn ...