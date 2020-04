Morta suicida la dottoressa che curava i malati di Coronavirus. Il padre: “Era un’eroina” (Di martedì 28 aprile 2020) Morta suicida la dottoressa che curava i malati di Coronavirus. Il padre: “Era un’eroina” Era schierata in prima linea per combattere un nemico invisibile, che poi ha travolto anche lei. Lorna M. Breen, una dottoressa di 49 anni, si è tolta la vita nella sua casa di famiglia, in Virginia (Stati Uniti). Lavorava al pronto soccorso del New York-Presbyterian Allen Hospital e aveva aiutato tantissimi pazienti affetti da Coronavirus. Un nemico che ha poi preso anche lei. Lorna era a casa da due settimane, aveva contratto a sua volta il Coronavirus e non poteva lavorare, così si era rifugiata nella casa di famiglia, dove poi si è tolta la vita. Il padre della donna ha raccontato la sua storia al New York Times. Lorna, dopo una settimana e mezza a casa, lontana dall’ospedale, aveva chiesto di poter tornare al lavoro ma la sua richiesta era stata ... Leggi su tpi Genova - figlia fa a pezzi la madre morta : “Si era suicidata in bagno”

Coronavirus, suicida dirigente medico dell’ospedale di New York

