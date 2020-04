TgrRaiToscana : Si conferma: #Livorno terminale privilegiato per il traffico di #Droga @TgrRai - FirenzePost : Livorno, droga: 40 chili di cocaina sequestrati su nave di banane dalla Colombia -

LIVORNO – Erano in un container frigofero: 40 chili di cocaina purissima, divisa in 36 panetti, sono stati rinvenuti su una nave dalla Colombia, ma battente bandiera liberiana, con un carico di banane ...Livorno: erano stati occultati da una società agricola colombiana per spedire un carico di banane a un’impresa emiliana, estranea alle indagini LIVORNO. Quaranta chili di cocaina purissima, divisa in ...