L’Istantanea – Il Sapientone | il gioco per chi vuole dare lezioni di buon governo

(Di martedì 28 aprile 2020) Non so se sia ancora in commercio “Il Sapientino”, unper piccini vispi. Vista l’emergenza e i numerosi intelligentoni che giudicano ogni giorno, ogni minuto, ogni dettaglio, si potrebbe ampliare la fascia d’età delClementoni e realizzare “Il”. Mai come in queste ultime ore abbiamo la possibilità di illustrare una enorme casistica di sapientoni che danno lezione dia Giuseppe Conte. Vero: è del tutto certo che Conte non sia Mandrake. E’ anche sicuro che dalla sua bocca escano parole indefinibili, misteriose quanto il virus, e che sugli “affetti stabili” (fidanzati del cuore? Amori trascurati ma resistenti al tempo? Affetti occasionali ma focosi e operosi?), enorme letteratura nelle ultime quarantotto ore si è prodotta. Fatta dunque la tara Conte, resta indenne il ...