La Cattedrale del Mare | Seconda Puntata | L’amore Impossibile Tra Arnau ed Aledis!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 28 aprile 2020) Ladel, trama: una devastante epidemia di peste scoppia a Barcellona, mentrenon riesce a realizzare il suo sogno d’amore… Ladelarriva alla suacontinuando a regalare colpi di scena che avranno al centroe Bernat. Un inconveniente molto grave però causerà grandi scompigli nella popolazione, portando anche moltissimi decessi. Prima di vedere, però, che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Ladel: dove eravamo rimasti Francesca è una donna che lotta per la sua libertà ma che non può fare a meno di sottomettersi ai costumi del 1319. Dopo essersi prostrata al suo padrone ed avergli giurato sottomissione, Francesca è riuscita a convolare a nozze con il suo amato Bernat, dopo aver provato a raggiungere ...