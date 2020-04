Florenzi: «Roma-Barcellona? Manolas l’unico che non ci credeva, poi segnò» (Di martedì 28 aprile 2020) Il giocatore del Valencia ma di proprietà della Roma, Romano e Romanista, Alessandro Florenzi, ha ricordato la vittoria sul Barcellona Alessandro Florenzi protagonista di una diretta Instagram insieme a Max Biaggi, tifoso Romanista e pilota motociclistico. Il giocatore ex Roma e ora in prestito al Valencia ha raccontato, fra le altre cose, la rimonta contro il Barcellona in Champions. «Dopo il 4-1 dell’andata avevamo delle sensazioni strane. Continuavamo a ripeterci che se avessimo fatto la partita della vita avremmo passato il turno. In 24 su 25 ci credevamo, uno solo diceva che saremmo usciti e questo era Manolas: proprio per questo quando segnò il 3-0 mi metto le mani tra i capelli. E’ stata la partita della vita e ancora oggi mi vengono i brividi se ci ripenso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma-Fiorentina - ipotesi maxi-scambio : coinvolti Florenzi e altri tre calciatori

Florenzi : «C’è meno passione rispetto a Roma. Atalanta-Valencia…» (Di martedì 28 aprile 2020) Il giocatore del Valencia ma di proprietà dellano enista, Alessandro, ha ricordato la vittoria sulAlessandroprotagonista di una diretta Instagram insieme a Max Biaggi, tifosonista e pilota motociclistico. Il giocatore exe ora in prestito al Valencia ha raccontato, fra le altre cose, la rimonta contro ilin Champions. «Dopo il 4-1 dell’andata avevamo delle sensazioni strane. Continuavamo a ripeterci che se avessimo fatto la partita della vita avremmo passato il turno. In 24 su 25 cimo, uno solo diceva che saremmo usciti e questo era: proprio per questo quando segnò il 3-0 mi metto le mani tra i capelli. E’ stata la partita della vita e ancora oggi mi vengono i brividi se ci ripenso». Leggi su Calcionews24.com

